Élections municipales. Les priorités de Michel Leroyer, le nouveau maire de la Ferté-Macé

À La Ferté-Macé, trois listes étaient en lice pour le second tour des municipales. Celle menée par Yves Robillard s'est retirée à l'issue du premier tour, alors que la liste menée par Michel Leroyer, avait terminé en tête, avec quatre voix d'avance sur la liste menée par José Collado. Lui voulait rester dans Flers'Agglo, alors que les deux autres listes voulaient rejoindre la communauté de commune Andaines-Passais.

Au second tour, Michel Leroyer s'est imposé avec 51,36 % des suffrages, contre 48,64 % à José Collado. Le nouveau maire explique que sa priorité sera "d'installer très rapidement le service attractivité, pilier de notre programme, et toute l'organisation : développement économique, cadre de vie, animation". Il compte aussi "engager le processus de sortie de Flers'Agglo et d'adhésion à Andaines-Passais". Le nouveau maire va, dès que possible, rencontrer le président d'Andaines-Passais, mais aussi la préfète de l'Orne. "On devra en voir les premières réalisations très rapidement, notamment en termes de voirie et d'animation", annonce Michel Leroyer.