Seine-Maritime. La boutique test de Caudebec-lès-Elbeuf

Après dépôt de candidature, une commission élit le dossier le plus prometteur et lui permet de s'installer pour une durée de six mois renouvelables une fois, avant d'être orienté sur une case privée. "Cela permet une première expérience à moindre risque pour le commerçant grâce au loyer très modéré", indique Katia Cousin, adjointe au commerce (à droite sur la photo). Initialement occupée par l'enseigne Rachel et Julien maroquinerie, c'est aujourd'hui La boutique de Sophie qui y est installée.