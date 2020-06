Calvados. Trois jeunes hommes mis en examen après un meurtre

Le drame remonte au samedi 25 avril. Le corps sans vie d'un homme de 49 ans avait été retrouvé à son domicile à Ifs, au sud de Caen. Un couteau avait été découvert dans le jardin d'une maison mitoyenne. Une enquête criminelle pour homicide volontaire a été ouverte par la procureure de la République de Caen, Amélie Cladière. Trois interpellations ont eu lieu.

La procureure de Caen précise que trois hommes ont été arrêtés le mardi 16 juin, en dehors de Caen. Un homme de 24 ans, le plus âgé, a été mis en examen pour meurtre, il a finalement été écroué.

Les deux autres, âgés de 21 et 23 ans ont été mis en examen pour violences en réunion et placés sous contrôle judiciaire.