Normandie. Sur la route de la dernière bataille d'Overlord

Le 6 juin 1944, les soldats polonais, canadiens, britanniques, américains et canadiens débarquent sur les côtes normandes pour repousser l'occupation allemande. La Bataille de Normandie, plus connue sous le nom de code Overlord se déroule en trois phases : en juin, sur les plages du Débarquement et avec la prise de Cherbourg ; en juillet, Caen et Saint-Lô sont libérés ; puis le mois d'août marque la fin des combats, avec la Bataille de la Poche de Falaise-Chambois. Les soldats allemands se retrouvent encerclés par les Alliés. "C'est une des plus grandes tueries de la guerre", déclare le président américain Eisenhower en parlant de la Poche de Falaise-Chambois.

Un retour sur les lieux marquants de la Poche de Falaise-Chambois

Pour ne pas oublier les soldats qui se sont battus, la promenade Les coteaux historiques de la bataille de Normandie retrace les trajets des soldats vers le couloir de la mort de Chambois.

Le parcours commence au Mémorial de Mont-Ormel. Pendant 6 km, le visiteur est amené sur les hauteurs de la vallée de la Dive, imaginant ainsi les soldats en train de se battre dans la cuesta, forme de relief à double pente asymétrique. D'ailleurs, les collines ont joué un rôle crucial dans cette bataille, les soldats polonais ayant pu se placer en hauteur, pour barrer la route à l'ennemi.

Au total, 150 000 soldats

des Alliés étaient engagés

La balade continue au manoir de Boisjos, qui était un des bastions du périmètre défensif polonais et servait aussi d'hôpital. Quant au verger proche du manoir, il a servi d'abri aux prisonniers allemands. Une autre étape du circuit emmène le visiteur à la ferme de Vigan, qui a fait office de poste de commande à l'armée allemande.

Sur le chemin, il est possible de faire la rencontre de pics-verts et de mésanges charbonnières, ainsi que d'autres oiseaux. Les sous-bois sont parsemés d'espèces de fleurs surprenantes comme des orchidées sauvages, ainsi que d'autres espèces rares et protégées. Le sentier a été aménagé et banalisé pour faciliter les balades. L'Association faune et flore de l'Orne propose également de faire une visite guidée afin de mieux comprendre les ampleurs de cette bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Pour approfondir cette balade enrichissante, le visiteur peut compléter sa visite par le petit Mémorial de Mont-Ormel. Cet été, tous les jeudis, le musée propose également un circuit en voiture pour mieux comprendre la Libération de la Normandie.

Pratique. Point de départ : Les Hayettes à Mont-Ormel. Pour les visites guidées Tél. 02 33 26 26 62