Calvados. A la découverte d'Aregenua, la capitale romaine disparue

Il y a 2000 ans, alors que Caen n'était encore qu'une bourgade, la ville d'Aregenua, aujourd'hui connue sous le nom de Vieux, était une capitale romaine comptant quelques milliers d'habitants. Composé d'un site à ciel ouvert admirablement conservé, le musée Vieux-la-Romaine offre au visiteur une immersion dans l'histoire de cette ville du début du Ier siècle. La maison au Grand Péristyle, par exemple, au vu du luxe de son aménagement, devait accueillir un illustre personnage de la cité. La maison à la cour en U, elle, était une habitation modeste située dans un quartier artisanal et commerçant. Le visiteur pourra aussi observer les vestiges du forum, monument emblématique des cités romaines où s'exerce le pouvoir politique et économique. Le musée expose tous les objets découverts par les archéologues, maquettes et autres dispositifs interactifs : tout est là pour plonger dans la vie quotidienne des habitants d'Aregenua !

Pratique. Route de Feuguerolles, Vieux. 5 €. Tel : 02 31 71 10 20. vieuxlaromaine.fr