Caen. Un tatoueur réputé ouvre son salon dans le centre

Pauline Guillemot et Julien Tutala, alias CBJ dans le monde du tatouage, souhaitaient ouvrir leur propre salon. Ils ont saisi l'opportunité de cet emplacement pour ouvrir leur affaire commune, sur deux étages. Ce salon propose des tatouages d'une ambiance "des quartiers West Coast de Los Angeles et de l'inspiration des tatoueurs qui proposent une tendance de style Manga, Comics et Marvel".

Compton Tattoo ouvre du mardi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 30, sur rendez-vous.