Portrait. À 27 ans, Vincent de Labarthe est ordonné prêtre au sein du diocèse de Rouen

Une nouvelle étape est franchie le dimanche 28 juin pour Vincent de Labarthe. Le jeune homme, âgé de 27 ans, a été ordonné prêtre en la cathédrale de Rouen par l'archevêque, Mgr Lebrun. Natif de Rouen, Vincent de Labarthe est très attaché à l'Église, notamment lors des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid en 2011 qui le confirment dans son chemin, mais aussi à son territoire normand. Il y passe son bac en 2010 et enchaîne avec trois années de droit avant d'entrer en propédeutique en septembre 2013, à la maison Saint-Augustin du diocèse de Paris, puis comme séminariste à Issy-les-Moulineaux un an plus tard. Durant cette formation, il est aussi en insertion, notamment le week-end puis plusieurs jours par semaine, dans la paroisse Saint-Pierre d'Yvetot - Terre de Caux. "C'est pour ça que nous entrons dans cette démarche, explique-t-il. C'est pour servir un peuple et, à Yvetot, j'ai pu découvrir un milieu un peu nouveau, à la fois urbain et rural."

Un "long chemin"

Mais Vincent de Labarthe y est allé avec un regard "bienveillant" de la part des fidèles. Désormais ordonné prêtre, "c'est l'aboutissement d'un long chemin" qui se réalise pour le Rouennais. "C'est aussi le début d'une histoire, c'est un peu comme un mariage, tant que nous ne l'avons pas vécu, on ne sait pas ce que cela va donner", poursuit-il. Vincent de Labarthe quitte ainsi la paroisse d'Yvetot et sera désormais rattaché au diocèse de Rouen. "Ce que je sais, c'est que je servirai dans ce territoire, mais je ne connaîtrai qu'en septembre le lieu précis où je serai installé."

Le jeune prêtre se donne plusieurs objectifs pour son nouveau chemin : "Le public a des attentes et a soif de réponses à certaines grandes questions, je veux continuer à accompagner toutes ces personnes", dit-il.