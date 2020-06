Le Havre. Les visites sont à nouveau autorisées à l'hôpital Monod

Compte tenu de l'évolution favorable de la circulation du Covid-19 en Normandie, le Groupe hospitalier du Havre autorise à nouveau les visites dans ses services de soins, avec toutefois quelques règles à respecter. Les visites restent interdites pour les patients confirmés Covid. Un visiteur à la fois par patient est autorisé. Les autres visiteurs sont priés d'attendre à l'extérieur de l'établissement, en attendant leur tour de visite. Il y a néanmoins une exception : en maternité, seul le deuxième parent peut venir visiter sa femme et son bébé. Le visiteur doit respecter un ensemble de règles : ne présenter aucun symptôme de Covid-19, ne pas avoir été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 dans les 14 derniers jours et appliquer rigoureusement les mesures barrières comme le port du masque, la distanciation d'un mètre ou encore l'utilisation du gel hydroalcoolique. Les visites sont possibles entre 13 heures et 20 heures, tous les jours de la semaine. En consultation, les accompagnants ne sont toujours pas autorisés, sauf cas indispensable.