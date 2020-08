Fécamp. Quand un village de pêcheurs devient Etretat, station balnéaire

Dans le cadre du festival Normandie impressionniste, le Musée des pêcheries à Fécamp se consacre au peintre Eugène Le Poittevin. L'exposition révèle, à travers les œuvres de ce peintre précurseur de l'impressionnisme, comment le simple village de pêcheur d'Étretat est devenu une station balnéaire à la mode et dans quelle mesure le peintre a contribué à ce changement. C'est en 1831 qu'il découvre Étretat et commence à se passionner pour ce village de bord de mer qui lui fournira d'inépuisables motifs. Bénéficiant de nombreux prêts de collections privées et publiques, cette exposition rassemble 70 œuvres du peintre, inspirées par les paysages d'Étretat.

Pratique. De 0 à 7 €. Tél. 02 35 28 31 99