Le Havre. Venturizone, la chute libre sans parachute à l'aéroport !

Pour vivre une expérience du saut en parachute en toute sécurité et sans quitter le plancher des vaches, Venturizone propose, à l'aéroport du Havre, un simulateur de chute libre. L'expérience qui peut être répétée une deuxième fois, dure 1 à 2 minutes et ne laisse pas de glace. Avant le grand saut, les moniteurs vous équipent avec une tenue complète pour votre confort - casque, lunettes et bouchons d'oreille - et vous expliquent quelle position prendre pour mieux profiter de ce moment unique. Et si cette expérience vous a plu, vous pourrez peut-être tester ultérieurement le saut en parachute, avec Abeille parachutisme.

Pratique. De 49 à 110 € le simulateur. Infos sur venturizone.com