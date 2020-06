Espagne: Vinicius éclot et le Real repasse leader

Eclosion par étapes: après avoir prouvé qu'il avait sa place au sein de la formation "galactique" avec une passe décisive lors du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City fin février (défaite 1-2), puis avec un but lors du clasico retour de Liga contre le Barça (2-0) début mars, Vinicius a permis au Real de glaner sa quatrième victoire consécutive depuis son retour et de remonter en tête du championnat, d'un ballon piqué par-dessus Manolo Reina (19e).

Et le gardien de Majorque n'a ensuite même pas bougé sur le joli coup franc direct de Sergio Ramos venu se loger dans la lucarne (56e) pour le retour en forme du capitaine merengue après avoir subi un mauvais coup au genou gauche dimanche à Anoeta.

Cohabitation "pas impossible"

Si la légende de Sergio Ramos est déjà écrite, l'odyssée de Vinicius (3 buts en 23 matches de Liga cette saison) n'en est qu'à son commencement.

Le Brésilien, mobile, agressif, et auteur d'une excellente prestation dimanche contre la Real Sociedad dans son couloir gauche (2-1), avait poussé la presse espagnole à se demander si Zidane ne pouvait trouver une combine tactique pour faire cohabiter le diamant brut brésilien avec l'international belge Eden Hazard, qui évolue lui aussi sur l'aile gauche et qui revient lui aussi en forme après sa fracture de la cheville droite.

"Je ne pense pas que leur cohabitation soit impossible, ça non. On essaie de faire en sorte que chaque joueur soit le plus à l'aise possible sur le terrain. Et, là où +Vini+ se sent à l'aise, c'est aussi là où joue Eden. Mais cela ne veut rien dire. Un match précis pourrait justifier que les deux jouent ensemble", a lâché l'entraîneur français du Real mardi avec malice, en conférence de presse d'avant-match.

Et le pari de Zidane a fonctionné : la tentative de "révolution BBHV", comme l'a surnommée la presse espagnole mardi soir, a donné raison à "Zizou". Le technicien a réussi à faire coïncider Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard et Vinicius sur le front de l'attaque madrilène, pour un 179e onze différent depuis son arrivée sur le banc de la Maison blanche.

Hazard et "Vini" ne se sont pas marché sur les pieds à gauche, au contraire : Hazard a même délivré la passe décisive pour le petit lob du Brésilien sur le premier but (19e).

Polémique, encore

En revanche, l'action du but ne risque pas de faire taire les détracteurs du Real. Vent debout contre les prétendus "cadeaux" des arbitres qui se sont multipliés depuis la reprise post-pandémie, la presse catalane n'a pas manqué de souligner, dès mercredi soir, le coup d'épaule litigieux de Dani Carvajal qui a permis aux Madrilènes de récupérer le ballon qui finira dans les filets majorquins, devant un arbitre resté de marbre.

Malgré cette polémique, le Real (68 pts) repasse premier au goal-average particulier devant le Barça (68 pts), timide vainqueur de l'Athletic Bilbao mardi soir (1-0), grâce à sa victoire au dernier clasico 2-0.

"Toute l'équipe a pris conscience que gagner la Liga est très difficile, et que l'on doit faire beaucoup d'efforts quand on est sur le terrain pour y arriver. Je sais que c'est encore long, il reste 7 finales, mais si on continue comme ça, on pourra faire quelque chose de bien", a espéré Zidane en conférence de presse d'après-match, mercredi soir.

Majorque, en revanche, devra encore patienter pour s'éloigner de la zone rouge, alors que le jeune Luka Romero est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à faire ses débuts en première division espagnole, à 15 ans et 219 jours.

Les coéquipiers de la jeune pépite japonaise Takefusa "Take" Kubo (19 ans), prêté cette saison par les Madrilènes à Majorque qui s'est bien illustré sous les yeux de Zinédine Zidane, restent bloqués à la 18e place de Liga, provisoirement à trois points d'Eibar (29 pts), premier non-relégable.