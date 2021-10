Musique. Julien Doré revient avec La Fièvre, à découvrir sur Tendance Ouest

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

En ce jeudi 25 juin, Julien Doré signe son grand retour ! Vous pourrez découvrir La Fièvre dès ce soir, sur Tendance Ouest.

Cela fait plus de trois ans que son album &, disque de diamant, est sorti. Les fans n'en peuvent plus d'attendre ! Après une reprise de ses plus grands titres en acoustique dans Vous & moi, vendu à plus de 50 000 exemplaires début 2018, voilà le temps de renouveau, avec ce titre dont on sent l'influence de la crise sanitaire…

Soyez au rendez-vous ce soir !