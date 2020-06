Le Havre. Municipales : dernière ligne droite pour faire campagne

Entre le poissonnier et le boucher, Florent Saint-Martin donne de la voix sur le marché du Havre, en ce mercredi 24 juin, pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes et de voter pour Édouard Philippe, dont il est colistier. Lors du 1er tour des municipales le 15 mars dernier, le taux d'abstention avait été de 60 % et ce, à deux jours du début du confinement.

À quelques jours du scrutin, la population éprouve un intérêt pour les municipales, selon Florent Saint-Martin.

Le programme d'Edouard Philippe a été repensé en raison du coronavirus. Il a fixé trois rendez-vous nouveaux, dont un premier horizon, à six mois, pour aider ceux qui sont les plus frappés par la crise sanitaire.