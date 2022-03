Bus et tram : geste commercial

Les deux hommes ont été entendus puisque Kéolis Caen propose :

- 10% de remise sur les abonnements Twisto 31 jours et 1 an applicable sur le mois de mars

- un aller acheté / un retour offert les week-ends du samedi 19 et dimanche 20 février et du samedi 26 et dimanche 27 février

Ce geste commercial intervient alors que les usagers ont connu une interrumption du trafic bus et tram à Caen pendant près de 48 h en fin de semaine dernière suite à l'agression de trois contrôleurs jeudi 3 février au matin.