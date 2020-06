Flers. Un protocole de sortie de grève après un arrêt de travail à La Poste

Après un premier débrayage le mercredi 17 juin, la bonne quarantaine de postiers du centre de tri de Flers s'est mise en grève illimitée ce mardi 23 juin, pour dénoncer leur surcharge de travail depuis la réorganisation des tournées en janvier dernier, avec des livraisons de colis auxquelles ils n'arrivaient pas à faire face. S'est ensuite greffé "le confinement Covid, qui est arrivé alors que le nouveau fonctionnement n'était pas rodé", explique le service de communication de La Poste. Après audiences et négociations avec leur direction et l'annonce de renforts sur six tournées et sur la distribution des colis dans la ville de Flers, un protocole de sortie de grève a été signé. Le travail reprendra normalement dès le mercredi 24 juin.