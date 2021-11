Bellême. Le Perche, le paradis des chevaux… et des abeilles noires

Le pays du Perche est réputé pour ses chevaux typiques et ses forêts. Les abeilles font aussi partie du paysage, elles sont juste plus discrètes. La miellerie des Cadres noirs percherons dispose plus de 400 ruches à Bellême. Patrick Cholet, passionné par l'apiculture, propose plusieurs gammes de miel, entièrement produites dans son atelier et totalement uniques. Cette originalité est due à son mode de production : le miel des abeilles noires du Perche est extrait à froid, ce procédé permet à l'artisan de conserver toutes les propriétés du miel et de proposer une qualité gustative exceptionnelle.

Pratique. Rue du Collège 61130 Bellême. Tél. : 07 50 48 35 06