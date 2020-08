Orne. Le Néandertal renaît grâce au Musée de la Préhistoire de Rânes

Des objets datant de -150 000 à - 40 000 ans sont exposés au Musée de la Préhistoire de Rânes, situé à l'intérieur du château de la ville. Les fouilles archéologiques, faites entre 1999 et 2002, ont permis de retrouver les objets et les outils des hommes de Néandertal. L'objectif du Musée est de faire découvrir cette période aux petits et grands. Une salle ludique et des explications sur les techniques de la Préhistoire permettent de comprendre les habitudes des hommes préhistoriques, mais également la manière dont se déroulent des fouilles archéologiques.

Pratique. Ouvert du mercredi au dimanche, de 14 heures à 18 heures. Début des visites toutes les heures. De 1 € à 5 €.