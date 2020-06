Hockey sur glace. La Ligue Magnus débutera le 26 septembre pour les Dragons de Rouen

Toujours pas d'annonce de mouvements dans ce mercato depuis maintenant plus de 15 jours du côté du club des Dragons de Rouen qui, s'ils ont pour l'instant sept joueurs sous contrat (Valentin Duquenne, Rolands Vigners, Enzo Cantagallo, Joris Bedin, Vincent Nesa, Loic Lamperier et Anthony Guttig), avec les dernières annonces, ils devraient pouvoir avancer un peu plus avec les nouveaux assouplissements des règles sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. En effet, la fédération française de hockey sur glace a annoncé lors de son assemblée générale du 21 juin, une date de reprise du championnat de Ligue Magnus fixée au samedi 26 septembre pour une fin de championnat au plus tard au 17 avril.

Une reprise qui devrait pouvoir s'effectuer avec le public et une patinoire ouverte à 100 % de sa capacité, qui s'est refait une nouvelle jeunesse pendant la trêve avec l'arrivée du cube et la nouvelle tribune côté Seine même si le port du masque pourrait être obligatoire dans un premier temps.