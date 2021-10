Météo du lundi 1er octobre

Près de la Manche, un temps gris et pluvieux, déjà présent le matin sur l'ouest Bretagne et la pointe du Cotentin, gagnera vers l'intérieur en journée. Les régions entre Bretagne, Loire Atlantique et Flandre seront arrosées en fin d'après-midi alors que les Côtes d'Armor et le nord du Finistère retrouveront un peu de soleil. Un vent de sud-ouest sensible soufflera près de la Manche.



Du Jura à la Provence et à la Corse, le temps se calmera avec des éclaircies de plus en plus larges et juste encore quelques ondées, plus marquées le matin en Corse où elles se mêleront ponctuellement d'orages. Ces précipitations, rares, cesseront dans l'après-midi sur le continent, en soirée sur la Corse



Malgré le soleil, on aura le matin un ciel nuageux entre l'Auvergne et l'Alsace et l'après-midi, quelques cumulus sur les Pyrénées et le Massif central, et un ciel laiteux sur le Nord-Est.



Juste à l'avant, de la Vendée et des Charentes à la région lilloise, les nuages majoritaires laisseront échapper quelques gouttes.



Minimales: 3 à 10 dans les terres, localement 0 à 2 en Champagne-Ardennes et en Lorraine, 8 à 12 près des côtes, 12 à 18 degrés près de la Méditerranée.



Maximales en légère hausse: 17 à 21 degrés du nord au sud, 21 à 24 degrés près de la Méditerranée, 15/17 sur la pointe Bretagne et le Cotentin.