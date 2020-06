Rouen. Le Rouen Métropole Basket continue de bâtir son effectif

La construction de l'effectif 2020-2021 continue au Rouen Métropole Basket avec le retour d'Amin Stevens et l'arrivée pour trois ans de Pierre-Étienne Drouault au Kindarena. Si la saison de Pro B a été stoppée prématurément au moment de l'épidémie de coronavirus et a été déclarée comme saison blanche - avec la montée de Blois en Jeep Élite - la fédération française de basket-ball n'a toujours pas annoncé de date de reprise mais le staff rouennais continue tout de même de recruter ses futures forces. Déjà composée de cinq joueurs, l'équipe rouennaise devrait avoir belle allure lors de la prochaine saison afin de jouer les premiers rôles et pourquoi pas viser une montée dans l'élite du basket français.