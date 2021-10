Caen. Alternativi : un nouveau site e-commerce zéro déchet

Consommer autrement sans faire de mal à la planète, voilà ce qui motive Jean Belhache, créateur de la plateforme Alternativi. Cette boutique en ligne permet de faire de la vente de produits zéro déchets. "Le but est d'éradiquer tout ce qui est à usage unique, explique le gérant. On veut changer le quotidien de tout le monde." De la simple bouteille en inox aux emballages en tissu et en cire d'abeille, ce sont plus de 1 300 références qui sont proposées. On peut aussi y trouver des filtres à café réutilisables, des éponges en coton bio, ou bien des savons naturels. Alternativi stocke dans un entrepôt à Bretteville-sur-Odon, où un showroom sera bientôt ouvert, et livre aux particuliers. L'idée, plus tard, est d'exporter en Belgique, puis en Italie.