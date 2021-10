Usage de faux billets de banque dans la Manche

Le samedi 29 août à 13h40, un Polonais, âgé de 23 ans, 1.80 m, cheveux bruns, vêtu de bleu (pantalon et blouson) a tenté de régler un achat avec un faux billet de 100 euros dans un magasin d'Equeurdreville. Il a pu avoir un complice, resté à l'extérieur, dans une Renault Laguna verte qui serait immatriculée à Paris.

L'individu interpellé et placé en garde à vue est suspecté d'avoir tenté d'écouler de faux billets semblables à Virandeville et à Coutances chez des commerçants.

La brigade de sûreté urbaine du commissariat de Cherbourg demande à d'éventuelles autres victimes ou témoins de se faire connaître au plus tôt auprès du commissariat de Cherbourg au 02 33 88 76 76, et si possible le lundi 1er octobre en matinée.