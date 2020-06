Caen. 200 personnes dans la rue pour défendre les sans-papiers

Ce samedi 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés, et de nombreuses mobilisations ont eu lieu partout en France. Un rassemblement a débuté à 15 h à Caen, au départ de la Place de la république pour demander la régularisation des sans-papiers et migrants. A l'appel national, les manifestants exigeaient notamment la fermeture des Centres de rétention et la réquisition de bâtiments et de logements vides "pour loger tous les sans-abri et mal-logés", jugés exposés pendant la crise du coronavirus. 200 personnes étaient présentes à Caen selon la police.