Normandie. Covid-19 : les cinémas rouvriront bien le 22 juin 

C'est maintenant officiel, d'après un communiqué du Premier ministre Edouard Philippe paru ce samedi 20 juin, plusieurs structures pourront rouvrir leurs portes dès lundi 22 juin, comme les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux. D'autres entreprises devront attendre le 11 juillet prochain, voire septembre.

A partir du 22 juin 2020

A partir du lundi 22 juin, l'ouverture des cinémas, des centres de vacances, des casinos et salles de jeux, sera à nouveau possible.

La reprise des activités de sports collectifs, avec des mesures de prévention adaptées aux différentes catégories d'activités concernées. Les sports de combat resteront cependant interdits. "Leur situation sera revue avant la rentrée de septembre."

Le respect des protocoles sanitaires reste en vigueur, comme les gestes barrières, le port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans (dans la plupart des établissements recevant du public et dans les transports en commun) et la distanciation physique dans les cafés, restaurants, établissements recevant du public, ainsi que, "dans toute la mesure du possible", dans les transports et à l'école.

A partir du 11 juillet

A partir du 11 juillet, qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain :

Les croisières fluviales seront de nouveau autorisées ; "en coordination avec nos partenaires européens, il pourra être décidé de reprendre les croisières en mer entre les ports européens, pour les navires dont la capacité ne dépasse pas une limite fixée par arrêté ministériel".

Les stades et hippodromes seront ouverts au public, avec une jauge maximale de 5 000 personnes. Comme pour les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1 500 personnes devront être déclarées, pour garantir le respect des précautions nécessaires.

"La jauge maximale de 5 000 personnes pour les grands événements, les stades et les salles de spectacle est en principe en vigueur jusqu'au 1er septembre. Un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d'août" précise le communiqué.

Au mois de septembre

A partir du mois de septembre 2020, (et "sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements" :

Ouverture des établissements accueillants des foires, expositions et salons, et le cas échéant, l'ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.

L'appel à la prudence

"Le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté les indicateurs de suivi de l'épidémie, qui restent globalement bien orientés. La vigilance reste toutefois forte sur l'ensemble du territoire national", malgré des clusters constatés, comme en Normandie, qui restent néanmoins encadrés d'après le communiqué, "la stratégie mise en place permet à ce stade de les identifier rapidement et de les contenir." Une vigilance serait particulièrement de mise dans le Val d'Oise. Dans les Outre-Mer, la situation à Mayotte reste "suivie de près" mais les élections du 28 juin auront tout de même lieu. Quant à la Guyane, le virus circule activement, l'état d'urgence sanitaire sera maintenu au-delà du 10 juillet, et un décret devrait être pris la semaine prochaine pour reporter les élections municipales.

Même si la situation sanitaire s'est améliorée, le gouvernement rappelle que "cette nouvelle étape dans le plan de déconfinement réaffirme la liberté comme règle et fait de l'interdiction une exception. Elle repose donc d'abord sur le sens de la responsabilité des Français, qui doivent continuer à faire preuve d'une attitude exemplaire pour combattre l'épidémie."