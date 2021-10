Municipales. Que retenir du débat à Rouen entre Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-François Bures ?

Une heure d'échanges courtois entre les deux candidats à la mairie de Rouen. Vendredi 19 juin, à la mi-journée, Nicolas Mayer-Rossignol, pour la liste Fiers de Rouen, et Jean-François Bures, pour la liste Au cœur de Rouen, ont échangé sur leur vision de la ville pour les six prochaines années. Une émission radio en direct d'une heure, diffusée dans l'agglomération rouennaise (103.7 FM), tandis que cinq autres débats ont été organisés en simultané sur Tendance Ouest, dans la région (Cherbourg, Saint-Lô, Alençon, Lisieux et Le Havre).

Le contournement Est verra-t-il le jour ?

Première thématique abordée : l'environnement. Interrogé sur la place à accorder aux déplacements doux, Jean-François Bures veut "repenser la politique à l'échelle de la ville, avec des vélos électriques et le développement d'application mobile". Nicolas Mayer-Rossignol entend multiplier par trois le nombre de pistes cyclables : "Il ne faut pas penser administratif, mais qualité de vie". En revanche, les deux candidats se sont opposés sur le contournement Est. "C'est un équipement absolument indispensable", défend Jean-François Bures, tandis que son adversaire est plus mesuré, rappelant "qu'on ne peut pas se projeter dans le 'monde d'après' en voulant construire une nouvelle autoroute". Toutefois, Nicolas Mayer-Rossignol n'oppose pas un refus ferme du projet, préférant rappeler les priorités, dont "la desserte ferroviaire" de Rouen à travers la ligne nouvelle Paris-Normandie.

Davantage de caméras dans la ville

En deuxième partie de débat, les candidats ont abordé le futur cadre de vie des Rouennais, dont la sécurité. Jean-François Bures propose d'installer la Garde républicaine sur l'Ile Lacroix : "Je ne suis pas persuadé que ce soit la solution pour améliorer la sécurité", rétorque Nicolas Mayer-Rossignol. Autre point d'achoppement sur l'armement de la police municipale, puisque Jean-François Bures y est favorable "comme plus de la moitié des communes de France". "Ça n'est pas ma solution, répond Nicolas Mayer-Rossignol. La police municipale n'est pas en charge de la sécurité mais de la tranquillité publique." Le candidat de la gauche défend aussi le développement du réseau de vidéoprotection à Rouen, mais avec la création d'un "comité d'éthique et d'évaluation". Jean-François Bures veut "une centaine" de caméras à Rouen, "la ville est l'une des moins équipée en France".

Pratique. Le débat est à réécouter en intégralité sur tendanceouest.com