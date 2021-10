Rouen. Léonore, tout pour le prêt-à-porter féminin

Léonore Djourkovitch accueille les clients : "J'espère que ce nouveau départ sera le bon ! Je propose des vêtements et leurs accessoires pour femmes : bijoux, sacs, chaussures. Nous sommes trois à choisir ce que nous présentons : ma maman, ma grand-mère et moi-même, c'est dire que tous les âges peuvent trouver leur compte !" Ancienne élève du lycée Jeanne-d'Arc, c'est la passion qui caractérise le mieux la jeune femme : recevoir des clients, les conseiller et les satisfaire sont ses motivations.