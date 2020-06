Alençon. Covid-19 : certains parents ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école

Le retour à l'école ou au collège est obligatoire pour tous les enfants, dès le lundi 22 juin, a indiqué le président de la République lors de son allocution, le dimanche 14 juin.

Mais certains parents ne vont pas y renvoyer leurs enfants, jugeant qu'y retourner pour quelques jours n'a aucun sens. D'autres ont peur d'une contamination. "Mon mari est une personne dite vulnérable et je n'ai pas envie de remettre mes enfants à l'école pour tester sur lui", explique Christiane, mère de deux enfants. Elle ne doute pas du dévouement des enseignants au niveau du protocole, "mais on reste peu informés sur ce virus, dont on n'a pas fini de tirer les conséquences sur ce qui va se passer", justifie-t-elle. Outre cet aspect, elle ne veut pas non plus perturber ses enfants "pour quelques jours de classe, alors qu'on leur explique depuis des semaines qu'ils ne retourneront à l'école qu'en septembre. Dans leur tête, ils savent bien qu'ils ne sont pas en vacances, que ça n'a rien de normal d'être à la maison en ce moment." Et de conclure : "Ils ne vont pas rater leur Bac pour huit jours d'école."