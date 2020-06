Caen. Cette année, le Château des enfants s'invite… à la maison !

Pour cette 5e édition du Château des enfants, le Département Calvados s'adapte au contexte actuel et maintient ce rendez-vous annuel, à distance. L'équipe propose, à partir du 28 juin et jusqu'au 24 août, une aventure inédite à vivre chez soi et à partager en famille.