Seine-Maritime. Orages : réfugiés sur leur voiture, trois automobilistes secourus

Des orages ont éclaté mercredi 17 juin dans la soirée sur l'ouest de la Seine-Maritime. Ils ont provoqué des inondations avec une perturbation du trafic routier, essentiellement sur le secteur de Montivilliers. Les pompiers ont réalisé une cinquantaine de sorties. Il a notamment fallu secourir trois automobilistes (un au Havre et deux à Angerville-l'Orcher) piégés par la montée des eaux et qui avaient trouvé refuge sur le toit de leur voiture. À Bolbec, les commerçants et les habitants ont eu une petite frayeur en voyant les rues se gorger d'eau. Ils craignaient un nouvel épisode dévastateur. Finalement, les dégâts restent limités. Dominique Métot, le maire, assure que les commerces et habitations n'ont pas été inondés à la suite de l'orage.