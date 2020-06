Dieppe. Le boulevard Foch rendu à la circulation des voitures en semaine

Depuis le déconfinement, la circulation des voitures était interdite sur le boulevard Foch à Dieppe, afin de permettre aux promeneurs de mieux respecter les règles de distanciation sociale. Seulement les commerces, installés le long du front de mer, souffrent de cette situation.

Stationnement aussi

Ils ont obtenu la réouverture à la circulation du boulevard et du stationnement, puisque 1 500 places gratuites sont disponibles. "C'est un très bon compromis et on se prépare désormais à faire une bonne saison", réagit Mikaël Plé, président de l'association des commerçants saisonniers du front de mer.

Cette réouverture à la circulation n'est valable qu'en semaine, le boulevard restant réservé aux piétons le week-end.