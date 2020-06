Alençon. Municipales : débat entre les quatre têtes de liste sur Tendance Ouest

Le 15 mars dernier, le premier tour des élections municipales a été disputé, à la veille du confinement de notre pays en raison de l'épidémie de coronavirus. Le second tour aura lieu le dimanche 28 juin, avec une campagne très particulière, trois mois après le premier tour, sans meeting ou possibilité de distribuer des tracts compte tenu des mesures sanitaires.

Une heure de débat, c'est ce que Tendance Ouest propose le vendredi midi 19 juin aux quatre têtes de liste en compétition à Alençon : Joaquim Pueyo, arrivé en tête du premier tour avec 34,94 % des suffrages, Sophie Douvry (22,97 %), Emmanuel Darcissac (20,09 %) et Pascal Mesnil (15,81 %). Que pensent-ils de cette campagne pas comme les autres ? Leur programme a-t-il évolué pour gérer le monde d'après-Covid ? Alors que cette campagne se fait à coups de communiqués et de vidéos postées sur les réseaux sociaux, le débat proposé par Tendance Ouest sera un moment de débat unique, pour ce second tour.

A suivre en direct sur 89.4 ou sur tendanceouest.com.