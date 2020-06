Bolbec. Municipales : l'attractivité au programme de Xavier Darrouzet

Cinq candidats se présentent au second tour des municipales 2020 à Bolbec, le dimanche 28 juin. Parmi eux, Xavier Darrouzet. Il a obtenu 11,12 % des voix lors du premier tour. Il avait rencontré tous les candidats d'opposition avant le premier tour, en vue de faire une liste commune contre la majorité. Mais pour lui, la fusion n'est pas une fin en soi, les projets sont trop différents. Il veut plus d'attractivité pour le territoire et que Bolbec ne soit plus le parent pauvre de Caux Seine Agglo.