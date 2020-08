Dieppe. Le long de la côte ou dans la campagne : faites votre choix !

Pour les promeneurs du dimanche ou pour les cyclistes aguerris, la Seine-Maritime regorge de circuits adaptés aux vélos : une belle façon d'explorer le département.

La côte a la cote

Pour les plus sportifs, le Vélomaritime suit les hautes falaises de la côte d'Albâtre. Destiné aux cyclistes qui n'ont pas peur du dénivelé et qui ont de l'énergie à revendre, ce circuit, qui mène de Roscoff (Bretagne) à Dunkerque (Hauts-de-France), traverse de part en part le département et offre des points de vue exceptionnels sur la mer. C'est le plus long des circuits vélo proposés en Seine-Maritime. Bien sûr, il est possible de n'en faire que quelques tronçons, qui méritent à eux seuls une escapade : de Veules-les-Roses jusqu'à Quiberville, ou encore d'Etretat à Fécamp sur le haut plateau, mais aussi de Varengeville à Dieppe.

Sur la bonne voie

De Forges-les-Eaux à Dieppe, l'Avenue verte permet de découvrir le pays de Bray et la vallée de Dieppe. Officiellement inauguré en 2012, cet axe sportif aménagé à l'emplacement d'une ancienne ligne ferroviaire n'a cessé de se prolonger depuis, jusqu'à devenir récemment l'Avenue verte London-Paris. Cet axe offre une véritable diversité de paysage et nous immerge en pleine nature. De Neufchâtel au château de Mesnières-en-Bray, de Saint-Vaast-d'Équiqueville aux berges de la Béthune : un circuit plein de charme, plébiscité par les amateurs de la petite reine. Indépendamment de l'Avenue verte, d'autres circuits, moins connus, ont été aménagés sur le tracé d'anciennes voies ferrées et méritent aussi d'être empruntés : entre Saint-Quentin-au-Bosc et Eu ou entre Petit-Appeville et Offranville.

Le long des berges

Si l'Avenue verte permet de longer une bonne partie de la Béthune, d'autres circuits mettent les fleuves et les rivières à l'honneur. Le circuit la Seine à vélo bénéficie de l'aménagement de très agréables pistes cyclables au départ de Rouen, sur la rive droite de la Seine, qui permettent aux citadins d'explorer les rives du fleuve et, pour ceux qui ont assez d'endurance, d'atteindre les abbayes : Boscherville, Jumièges et Saint Wandrille. L'avantage de cette piste cyclable, c'est son absence de relief, propice aux sorties familiales. D'autres circuits permettent également de plonger au cœur de la nature, en suivant le cours d'une rivière : L'Eaulne et la Varenne jusqu'à Arques-la-Bataille, la vallée de l'Hyères jusqu'à Pourville ou le fleuve côtier la Scie jusqu'à son embouchure à Pourville. Il ne vous reste plus qu'à vous équiper !