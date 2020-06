Seine-Maritime. Aucun repreneur pour la Chapelle Darblay, 230 salariés licenciés

Avec une crise sanitaire doublée d'une crise économique, c'est ainsi que s'achève l'histoire du groupe finlandais UPM, au sein de la papeterie Chapelle Darblay, à Grand-Couronne. Ce lundi 15 juin, au cours d'une réunion, a été officiellement présenté le plan de sauvegarde de l'emploi, actant le licenciement des près de 230 salariés du site.

Maintien de l'outil industriel

Malgré des discussions avancées avec le groupe belge VPK Packaging, la reprise du site n'a pas pu se concrétiser. Si UPM abandonne la papeterie, le site de Grand-Couronne peut encore croire à un avenir. "Nous ne pouvons que regretter la manière dont la chose a été menée", regrette Cyril Briffault, délégué syndical CGT. Mais "nous avons un nouvel espoir", indique Julien Sénécal, secrétaire du Comité social et économique. "Dans les négociations, nous avons obtenu un accord avec la sauvegarde du site et le maintien de l'outil industriel pendant un an, jusqu'en juin 2021."

Ce délai supplémentaire devrait permettre de trouver un industriel intéressé pour redonner vie à la Chapelle Darblay.