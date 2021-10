Le Havre. École obligatoire pour tous dès le 22 juin en France

Emmanuel Macron accélère le déconfinement. Le président de la République s'est exprimé à la télévision, le dimanche 14 juin. "Les écoles et les collèges, mais pas les lycées, accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin, de manière obligatoire et selon les règles de présence normales", a-t-il déclaré. Le lundi 15 juin, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que les règles de distanciation physique allaient être assouplies à l'école. "L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique, qui sera désormais moins contraignante. Désormais, il faudra respecter une distance d'un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4 m2 par élève.

"On va retrouver les bonnes habitudes"

La Havraise Alice Routel a deux enfants : Inès, 16 ans, et Eden, 11 ans, respectivement en Seconde et en sixième. Sa fille doit rendre ses manuels scolaires : elle n'ira pas en classe avant la rentrée de septembre. En revanche, son fils, cantonné à seulement deux demi-journées jusqu'à maintenant, va reprendre le chemin de l'école, tous les jours, dès le lundi 22 juin. "C'est une bonne chose, selon la maman. Je pense notamment aux jeunes, qui ont décroché pendant le confinement. De notre côté, on va retrouver les bonnes habitudes : déposer les enfants à l'école, de bonne heure. On va donc devoir se coucher plus tôt le soir."