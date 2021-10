Basket (Nationale 1). Le Caen BCveut réussir à se réinventer

En enrôlant dernièrement Tom Wiscart-Goetz, jeune meneur polyvalent de bientôt 21 ans, le Caen BC a confirmé sa politique de recrutement de l'intersaison. Avec des moyens réduits, le club s'est évertué à faire venir des joueurs rompus aux joutes agressives de la Nationale 1, tout en rajeunissant l'effectif. "L'objectif a aussi été de se concentrer sur certains aspects du jeu et notamment des joueurs capables de tirer à trois points, explique l'entraîneur Fabrice Courcier. L'idée, c'est aussi de pouvoir compter sur des joueurs capables d'être des role players, des joueurs qui acceptent des missions et qui sont avant tout dans le collectif." Tout cela, en attendant l'arrivée "d'un meneur étranger, athlétique et adroit", dixit Fabrice Courcier.