L'odyssée de Pi, le cadeau de noël d'Ang Lee

Après le succès mondial de Tigre et Dragon et l'Oscar du meilleur réalisateur pour Le Secret de Brokeback Mountain, le cinéaste Ang Lee signe avec L'Odyssée de Pi un grand film d'aventure fantastique pour Noël 2012, en adaptant l'oeuvre de Yann Martel, l'un des romans les plus encensés de ces dernières années. BANDE ANNONCE et PHOTOS