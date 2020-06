Orne. L'IUT d'Alençon en bonne place dans le classement du magazine l'Etudiant

Le classement 2020 des meilleurs IUT de France est paru dans le magazine L'Étudiant, selon trois critères : l'attractivité, le taux de réussite, la capacité à faire progresser les élèves. Sur les 59 IUT de France, l'IUT Grand-Ouest-Normandie occupe la 10e place. Une mention particulière est à attribuer à l'IUT d'Alençon, dont la formation Qualité, logistique industrielle et organisation est première dans sa spécialité et Gestion logistique et transport, deuxième.