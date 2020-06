Hérouville-Saint-Clair. Frère et sœur, ils modernisent la carrosserie familiale

Des devis de carrosserie par intelligence artificielle, c'est ce que va proposer Boris Lefrançois, le gérant de Obbo carrossiers à Hérouville-Saint-Clair. "Le but, c'est que la démarche soit beaucoup plus simple. Normalement, les gens doivent venir pour faire un devis, souvent très peu compréhensible. Avec l'application, sans créer de compte, le client peut de chez lui prendre en photo les dégâts sur le véhicule et ça lui donne un devis presque instantanément, grâce à l'intelligence artificielle", explique Boris Lefrançois. "Que ce soit une 2 CV ou une Ferrari, le prix sera le même pour un dégât équivalent."

Faire ce métier autrement

Pour l'instant, c'est une phase de test. C'est le gérant qui répond manuellement aux devis envoyés, pour collecter les informations et ainsi alimenter l'intelligence artificielle. Cette dernière devrait être opérationnelle en septembre. "Tout cela va faire de nous une carrosserie un peu différente, c'est pour ça que nous avons décidé de changer de nom et de graphisme : on ne s'appellera plus carrosserie Lefrançois." Un nom qui avait été donné à l'époque, quand les parents de Boris tenaient la carrosserie. Cette dernière a été créée en 1983 et lorsque, en 2006, les parents de Boris ont pris leur retraite, ce dernier a décidé de reprendre l'entreprise familiale. "À l'époque, j'étais commercial pour un pétrolier, mais je trouvais ça dommage que tout s'arrête, donc j'ai pris la décision reprendre la carrosserie de mes parents." Rapidement, Boris Lefrançois a réfléchi à faire ce métier autrement. Une des premières étapes a été de mettre en place un processus d'industrialisation de la peinture : "les véhicules sont sur des rails et se déplacent de poste en poste et ce n'est pas au technicien de se déplacer." Après ça, c'est le rapport avec le client dont il a été question. Avec sa sœur Aurélie, arrivée en 2013, ils ont pensé à une application pour les devis.

Une mise en place compliquée

En 2018, Boris Lefrançois prend contact avec la société caennaise SoyHuCe pour créer son application avec de l'intelligence artificielle. "On a tous l'habitude d'utiliser notre smartphone pour commander, acheter ou rechercher quelque chose, donc pourquoi ne pas faire un devis de carrosserie ?" Pourtant, la mise en place a été compliquée. "J'ai rencontré trois entreprises avant SoyHuCe pour parler de mon projet, mais visiblement ça semblait utopique." L'application sera disponible chez Obbo carrossiers dans un premier temps, mais Boris Lefrançois pense la proposer à ses confrères pour qu'ils la mettent à disposition de leurs clients.