Restaurant. Galettes raffinées au Joufflu 1er

"Le gros touffu, le p'tit joufflu...", non il ne s'agit pas de la fameuse chanson de Pierre Perret. Joufflu 1er, c'est le nom de cette crêperie située place de l'Ancienne-Boucherie à Caen, venue remplacer Le Moulin à galettes il y a un peu plus d'un an. "C'est un clin d'œil à mon père, car c'était le nom de son premier restaurant, explique Cannelle Rietsch, cogérante plutôt destinée au service. Joufflu fait aussi penser à quelqu'un de bon mangeur, avec l'esprit de gourmandise." Ça tombe bien lorsque l'on cuisine des galettes de sarrasin, comme s'y attache son conjoint Yannick Feyfant. Impossible de le rater derrière les fourneaux, on tombe presque le nez dans la galette en entrant dans le restaurant.

Une formule midi bon marché

Le mélange de saveurs est plutôt agréable. Sur un étage, le restaurant comporte environ 40 couverts. Cannelle nous place, avec mon amie, sur une table dans le coin de la pièce au rez-de-chaussée. L'ambiance est chaleureuse, entre les poutres apparentes, la pierre de Caen et une cheminée majestueuse mise en relief. Je me lance sur la formule du midi avec, comme galette du jour, un mélange de légumes de saison aubergines-courgettes accompagné d'un œuf sur le plat parfaitement revenu à la poêle. L'assiette est servie avec un petit bol de salade verte et de carottes râpées. Le tout est accompagné d'une bolée de cidre, tradition oblige. "C'est l'année test mais il n'y a aucun produit surgelé, indique Cannelle. On travaille avec des produits frais, locaux au maximum et bio si possible." J'ajoute une crêpe sucrée au chocolat maison. Le chef ne blague pas. Vous repartez le ventre plein pour seulement 12,50 €. Le café est aussi compris dans la formule. Le couple propose également des salades composées, notamment à l'approche de la période estivale, au jambon fumé, au chèvre noix et miel ou encore au hareng fumé... à tester !

Joufflu 1er, 2 place de l'Ancienne-Boucherie à Caen. Fermé uniquement le dimanche. 02 31 39 28 53.