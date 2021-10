Rouen. Une nouvelle brasserie en version chic mais abordable

Malgré le confinement, le restaurant, auparavant connu comme la crêperie Colette, a su rebondir en se transformant en brasserie. "C'est le concept que nous voulions donner à ce lieu dès le début, mais que nous n'avions pas pu mettre en place, en nous orientant alors sur des crêpes", raconte Louise Frénois, chargée de communication et de développement du groupe éponyme qui possède plusieurs établissements dans l'agglomération rouennaise.

Avec la Brasserie du Drugstore à Rouen, Charles Collé, le directeur, propose une "brasserie simple, avec des produits frais et bien cuisinés". Il s'agit de toucher tous les publics, "avec des prix abordables et un choix de viande, poisson et même vegan", poursuit-il.

Une décoration soignée et le goût au rendez-vous

La salle est située à l'étage avec, "une soixantaine de couverts", contre 78 s'il n'y avait pas les mesures de distanciation imposées par le déconfinement. L'ambiance est chaleureuse, aux teintes de bois et de bleu. De confortables fauteuils permettent de profiter avec plaisir du repas. Sur la carte, dix choix de plats.

Je m'oriente vers le poulet fermier, que j'accompagne de frites et d'une sauce crème ciboulette. Servi "dans une vaisselle élégante mettant en valeur les plats", dixit Charles Collé, un généreux morceau de poulet m'est présenté avec une belle portion de frites fines, croustillantes et avec du goût. Je ne suis pas déçu par le poulet qui est bien assaisonné et le tout est relevé par la délicate sauce crème ciboulette.

Le poulet fermier et ses frites.

Mon repas se termine avec un excellent tiramisu aux spéculoos. La portion est généreuse, avec une crème légère et des morceaux de biscuits bien croquants. Un vrai délice ! L'addition affiche 18,90 € pour ce déjeuner servi rapidement. Il existe aussi une formule brasserie, le midi, à 14,90 € avec un choix plus restreint dans les plats et desserts.

Pratique. 2 rue Beauvoisine à Rouen. Tél. 02 35 15 13 20