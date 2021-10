Urville-Nacqueville. Après avoir heurté un pare-brise, le cycliste transporté à l'hôpital

Un accident de circulation a eu lieu en tout début d'après-midi ce dimanche 14 juin à Urville-Nacqueville, entre un cycliste et une voiture. Suite au choc, le cycliste, un homme de 38 ans, aurait heurté le pare-brise du véhicule, provoquant des traumatismes à la tête et au niveau de l'épaule droite. La victime, paramédicalisée, a été transportée vers l'hôpital de Cherbourg. Six sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place avec une ambulance, un infirmier et un véhicule de balisage.