Il démarre donc ce vendredi, dans la cour d'honneur du haras, dès 9h, avec le concours de modèles et allures : 73 mâles de 2 ans seront en compétition et les meilleurs seront sélectionnés comme reproducteurs de la race. Les "3 et 4 ans" seront en compétition vendredi après-midi.

Samedi, ce sont 2.100 femelles qui sont attendues aux Grands Champs. La championne suprême sera désignée en fin de journée.

(Photo: Haras du Pin)