Dieppe. Le petit train touristique reprend du service pour une nouvelle saison

Il est beau comme un camion. Tout beau, tout neuf, le petit train touristique de Dieppe (Seine-Maritime) a commencé son service, le samedi 13 juin. Départs tous les jours à 11h30, 14h, 15h et 16h. De quoi profiter d'une visite guidée de Dieppe, de sa plage, de son port et de ses monuments. À bord, le port du masque est obligatoire. Autres mesures sanitaires : les banquettes sont séparées par une bâche transparente et du gel hydroalcoolique est à disposition. Bonne visite !