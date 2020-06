Le Havre. Le festival havrais Ouest Park aura bien lieu en 2020

Tous les festivals de musique ne sont pas annulés ou reportés à cause du Covid. La preuve, la 17e édition de l'événement Ouest Park au Havre (Seine-Maritime) aura lieu du 14 au 18 octobre 2020. Les organisateurs l'ont annoncé le 12 juin, tout en restant prudents : "Annoncer la tenue d'un festival en cette période relève de la folie ou de l'exploit, on ne sait plus très bien. Deux mots qui définissent bien l'association Papa's Production à la barre du Ouest Park. Dans le contexte sanitaire actuel, nous sommes conscients qu'il est difficile de se projeter sereinement à l'automne prochain. Nul ne peut présager ce qu'il se passera demain. Quoi qu'il arrive, nous mettons tout en œuvre pour vous donner rendez-vous pour une édition 2020 du Ouest Park comme on l'aime : de la musique, de la folie et de l'audace".

Woodkid, premier nom dévoilé

En raison des restrictions sanitaires et notamment de circulation entre pays, la programmation musicale sera majoritairement française. Le nom du premier des 30 artistes programmés est connu : il s'agit de Woodkid.