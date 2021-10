Foot : 4e tour de la Coupe de France ce week-end

Ces deux équipes évoluent en Division d'honneur. Le coup d'envoi sera donné à 21h.

Au programme :

Dives (DH) - Flers (DH)

La Maladrerie (DH) - Saint-Lô FC (CFA 2)

FC Bélem (PH) - Bayeux (DH)

SC Hérouvillais (DH) - Tourlaville (DSR)

Coutances (DSR) - AS Ifs (DH)

PTT Caen (DH) - Deauville (DH)

Saint-Pois (senior 2e division) - Sourdeval (DHR).

Saint-Georges-le-Groseiller (PH) - Pointe Hague (DSR)

Bourguebus (DHR) - Courseulles (DH)

Saint-Vigor-le-Grand (PH) - Vire (DH)

Mondeville (CFA 2) - Agon-Coutainville (DHR)

Ouistreham (DH) - Alençon (DH)

US Granville (CFA 2) - Lisieux (SR)

Agneaux (DHR) - Le Mollay-Littry (DH)

US Avranches Mont Saint-Michel (CFA)- FC Sées (1ère division)