Caen. Harold Barbé présente Rodage, son nouveau spectacle

Sa moustache est bien retroussée, léchée et cirée. Nul doute, il s'agit de l'humoriste caennais Harold Barbé. Cela fait maintenant quelques jours que l'artiste régale de nouveau son public caennais, au El Camino. En effet, Harold Barbé remonte sur scène pour un temps, afin de présenter son nouveau spectacle Rodage. Pour cela, plusieurs mesures d'hygiène sont respectées : séance limitée à 40 personnes, port du masque, distanciation d'un mètre entre les spectateurs et réservation en ligne. Pour venir voir jouer le célèbre humoriste caennais, rendez-vous le vendredi 19 juin, à 21 heures au bar El Camino, situé à Caen. Plus d'informations et réservation sur helloasso.com rubrique Harold Barbé ou au 02 31 84 40 04.