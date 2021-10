Fécamp. Réouverture du musée des Pêcheries le lundi 15 juin

Le musée des Pêcheries à Fécamp rouvre ses portes le lundi 15 juin. Des mesures sanitaires ont été prises : le masque sera obligatoire à partir de 11 ans, du gel hydroalcoolique sera disponible et des plexiglas ont été installés à l'accueil. La boutique sera interdite aux visiteurs, mais la vente sera toujours possible. Dans les salles d'exposition, peu de changements, même si les explications (livrets) à manipuler ont été enlevées et les audioguides sont supprimés. Les visites en groupe et les visites guidées ne seront pas possibles. La capacité de l'établissement a été revue à la baisse : au maximum, 70 personnes à la fois, alors que le musée a une capacité théorique de 600 visiteurs. Les Pêcheries proposeront une exposition temporaire du 14 juillet au 15 novembre, dans le cadre de Normandie Impressionniste, une exposition consacrée au peintre Eugène Le Poittevin, "L'invention d'Étretat".

Musée des Pêcheries - ouverture dès le lundi 15 juin, tous les jours de 10 heures à 18 heures.