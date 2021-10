Caen. Dégradations à la DDTM : délibéré renvoyé, une expertise lancée

Il faudra encore prendre son mal en patience ! Lors d'une manifestation syndicale en août 2015, des agriculteurs avaient déversé des bennes de gravats et de lisier devant le bâtiment de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados, qui était, à ce moment-là, en travaux. Convoqués trois fois au pénal, cinq agriculteurs ont écopé de trois mois de sursis, sans amende. Pour la cinquième fois, c'est au tribunal correctionnel qu'ils étaient convoqués ce jeudi 11 juin. Le tribunal a de nouveau décidé de renvoyer sa décision au 11 mars 2021. "Les documents fournis n'ont pas suffi, indique-t-il. Une expertise est lancée pour analyser les dégradations sur l'immeuble liées à la manifestation au-delà des travaux qui étaient en cours", à l'aide de photos, de factures et de documents. Jean-Yves Heurtin, président de la Chambre d'agriculture du Calvados, précise que pour le moment, "l'affaire repose uniquement sur des estimations". Bien qu'il ait hâte que cela se termine, il juge "plus cohérent de prendre un an de plus avec une expertise".