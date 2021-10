Bayeux. Bycycle : les vélos électriques débarquent à la location

Les méthodes de déplacement doux ont la cote. À Bayeux, ce sont 50 vélos électriques qui arrivent à la location dès le lundi 15 juin, avec Bycycle. "C'est à 1 euro par jour pendant six mois et renouvelable une fois, donc une année au total. Le but est qu'après, ces personnes aillent acheter un vélo. Ça a vraiment un rôle éducatif pour que les gens s'approprient le déplacement doux", explique Jean-Marc Delorme, président du SIVU pour le transport urbain de Bayeux et de cinq communes associées. Pour louer un vélo, il faut prendre rendez-vous et ensuite se rendre Boulevard Sadi-Carnot pour le récupérer. "Il y aura une explication d'une demi-heure car nous allons avoir beaucoup de personnes qui n'ont jamais essayé le vélo à assistance électrique", indique Bruno David, directeur de Keolis Pays Normand, à qui le SIVU a attribué la délégation de service public. "Le vélo est la mobilité douce parfaite avec la marche à pieds, donc c'est important de parcourir toute la mobilité avec cette offre de location."

Informations : 02 31 10 10 65.